Законопроект о страховании средств на банковских счетах предприятий малого и среднего бизнеса уже подготовлен и направлен на согласование в Банк России и в Минфин, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

«Я отправил его (проект закона) в ЦБ и Минфин на согласование, после этого уже будет внесен в Госдуму», — сказал он.