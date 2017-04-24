Законопроект о страховании средств на банковских счетах предприятий малого и среднего бизнеса уже подготовлен и направлен на согласование в Банк России и в Минфин, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
«Я отправил его (проект закона) в ЦБ и Минфин на согласование, после этого уже будет внесен в Госдуму», — сказал он.
В Центробанке хотят отложить вопрос страхования банковских счетов МСБ на два-три года
Банк России планирует отложить вопрос страхования счетов компаний малого и среднего бизнеса в банках на два-три года. Об этом рассказал первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин.