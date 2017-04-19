Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 55 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 55,91 рубля, курс евро увеличился на 5 копеек до 60,62 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Начало недели будет активным для рубля, полагает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Нефтяные котировки частично отыгрывают сильное падение в пятницу, цена Brent вновь приближается к отметке 53 доллара за баррель, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В такой ситуации, прогнозирует он, курсы доллара и евро ослабнут до 55,5 рубля и 60 рублей соответственно.

Впрочем, цены на нефть остаются основным негативом для российской валюты, продолжает Бодрова. Она сомневается, что входящий в активную фазу налоговый период в России сможет уравновесить имеющийся внешний негатив для рубля.

«Рынок позабыл, что российская валюта все-таки была и остается сырьевой, а значит, никакому carry trade не перебить минора нефти. Ко всему прочему, инвесторы увлеклись локальными историями и так и не отыграли полноценным образом указания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора понизить ключевую ставку в апреле — вопрос только в величине снижения», — комментирует аналитик.

​Набиуллина: ключевая ставка может быть снижена уже в апреле Регулятор видит возможности для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на расширенной коллегии Минфина.



К пятничному закрытию баррель североморского сырья Brent упал в область «дна» от 28 марта, обновил поддержку на 51,6 доллара и закрылся ниже. Сегодня утром «бочка» сырья стоит 52,23 доллара. Впрочем, это всего лишь коррекция после распродажи, указывает Бодрова. Таким образом, отмечает она, к понедельнику рубль оказался под давлением, которое даже самые явные оптимисты не смогут проигнорировать.

«Однако это давление отчасти может снять наблюдаемая капитуляция доллара: после победы в первом туре французских выборов экс-министра экономики Эммануэля Макрона евро дорожает», — говорит аналитик. По ее прогнозу, торги понедельника для доллара пройдут в пределах 56,1—57,15 рубля.

Между тем на эту неделю приходится пик налоговых платежей, напоминает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. А это значит, поясняет она, что уже с середины недели рубль утратит поддержку компаний-экспортеров, продающих валютную выручку. «Кроме того, впереди длинные майские выходные, что традиционно приведет к фиксации прибыли по коротким позициям по паре USD/RUB», — указывает эксперт.

Таким образом, путь к уровню 57,4 открыт, заключает Рогова.