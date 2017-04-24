Россия планирует поставить на заседании совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) вопрос о неправомерности отказа банка от финансирования российских проектов, сообщил в интервью ТАСС глава делегации РФ, замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Россия едет туда (на совет управляющих ЕБРР. — Прим. ред.) с тем, чтобы убедить членов совета управляющих в том, что решение, принятое на более низком уровне совета директоров, касательно операций банка в РФ не стыкуется с несколькими статьями соглашения об учреждении ЕБРР. Мы считаем, что сразу пять позиций были нарушены», — сказал он.

Заседание совета управляющих банка пройдет в мае на Кипре. Делегацию РФ возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам Сторчака, российская делегация встретилась на полях весенней встречи МВФ в Вашингтоне с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти в преддверии заседания совета управляющих банка и представила свою позицию по вопросу отказа от финансирования российских проектов. «Исходить из того, что запреты деятельности банка в РФ способны изменить вектор политики России, — наивная постановка вопроса. Фактом является то, что структура активов ЕБРР, их доходность и надежность ухудшились», — заявил замминистра финансов РФ.

По его словам, институт переживает не самые лучшие времена, и российский вопрос сыграл в этом большую роль.