Связь-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру вклад «Промо» на специальных условиях.

Депозит можно открыть с 24 по 30 апреля 2017 года, предварительно получив промокод (действителен до 17 мая 2017 года).

Оформить депозит можно в рублях на один год. Минимальная сумма вклада установлена в размере 50 тыс. рублей. Процентная ставка фиксируется на весь срок и составляет 8,8% годовых.

Вклад является сберегательным, то есть не предусматривает совершения приходных и расходных операций. Проценты выплачиваются по окончании срока депозита на счет банковской карты или счет вклада до востребования.

«Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: до 181-го дня (включительно) проценты начисляются по ставке 0,01%, а со 182-го дня — в размере 0,85 процентной ставки вклада. В рейтинге сберегательных вкладов крупных российских банков, входящих в топ-40 по величине активов, спецпредложение «Промо» занимает одну из лидирующих позиций благодаря процентной ставке», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже Связь-Банка рыночному инвестору.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 279,79 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,21 млрд, кредитный портфель — 173,70 млрд, обязательства перед населением — 57,28 млрд.