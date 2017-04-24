Вклад «Промо» является сберегательным, то есть не предусматривает совершения приходных и расходных операций

Связь-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру вклад «Промо» на специальных условиях.

Депозит можно открыть с 24 по 30 апреля 2017 года, предварительно получив промокод (действителен до 17 мая 2017 года).

Оформить депозит можно в рублях на один год. Минимальная сумма вклада установлена в размере 50 тыс. рублей. Процентная ставка фиксируется на весь срок и составляет 8,8% годовых.

Вклад является сберегательным, то есть не предусматривает совершения приходных и расходных операций. Проценты выплачиваются по окончании срока депозита на счет банковской карты или счет вклада до востребования.

«Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: до 181-го дня (включительно) проценты начисляются по ставке 0,01%, а со 182-го дня — в размере 0,85 процентной ставки вклада. В рейтинге сберегательных вкладов крупных российских банков, входящих в топ-40 по величине активов, спецпредложение «Промо» занимает одну из лидирующих позиций благодаря процентной ставке», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.