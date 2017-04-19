Центробанк опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 января 2017 года.

Напомним, в январе 2016-го ЦБ впервые выложил новую статистику в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам. Наряду с показателями достаточности международных резервов для покрытия отдельных видов рисков в сводку включается композитный индикатор, предложенный Международным валютным фондом при оценке совокупности рисков для стран с развивающимися рынками.

За три месяца (с 1 октября 2016 года по 1 января 2017-го) потребности РФ в резервах для покрытия рисков выросли, а сами резервы сократились, свидетельствует статистика ЦБ.

Величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, выросла с уточненных 65,6 млрд долларов до 66,5 млрд, а величина резервов, достаточная для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (так называемый критерий Гвидотти), — со 132,6 млрд до 133,8 млрд. В итоге значение критерия Редди, представляющего собой сумму двух вышеуказанных показателей, увеличилось на 2 млрд долларов: с уточненных 198,3 млрд до 200,3 млрд.

В свою очередь величина золотовалютных резервов, достаточная для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, повысилась с уточненных 156,9 млрд до 167,8 млрд долларов, или на 10,9 млрд.

Композитный индикатор МВФ (ARA EM), формула расчета которого приводится в методологическом комментарии ЦБ и который представляет собой величину международных резервов, достаточную для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков, составил на 1 января 2017 года 195,8 млрд долларов против уточненных 185,6 млрд тремя месяцами ранее, то есть увеличился за квартал на 10,2 млрд.

Между тем фактическая величина международных резервов РФ за отчетный период снизилась на 20 млрд долларов: с 397,7 млрд на 1 октября 2016 года до 377,7 млрд.

Таким образом, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для компенсации рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) по итогам IV квартала 2016 года уменьшилась, составив 181,9 млрд долларов на 1 января 2017-го против 212,1 млрд (в соответствии с уточненными данными) на начало трехмесячного периода.



Уточним, что на 1 января 2016-го разница между вышеуказанными показателями равнялась 197,2 млрд долларов (резервы составляли 368,4 млрд, композитный индикатор МВФ — 171,2 млрд), то есть в целом за прошлый год ситуация с достаточностью международных резервов РФ также несколько ухудшилась.