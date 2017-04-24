Банк «Калуга» ввел новый вклад «Космонавт».

Его минимальная сумма — 1,4 млн рублей, срок размещения — год. Средства привлекаются под 8%.

Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме и сроку. Возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме депозита. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет до востребования.



«При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке 5% годовых при нахождении средств на счете 181 день и более», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.