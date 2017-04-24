Банк «Калуга» ввел новый вклад «Космонавт».
Его минимальная сумма — 1,4 млн рублей, срок размещения — год. Средства привлекаются под 8%.
Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме и сроку. Возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме депозита. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет до востребования.
«При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке 5% годовых при нахождении средств на счете 181 день и более», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
ООО «КБ «Калуга» — небольшой по размеру активов региональный финансовый институт. Ключевыми направлениями деятельности являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, а также привлечение средств во вклады. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства частных лиц и предприятий, а также собственные средства. По ряду показателей банк занимает значимое место в своем регионе.
На текущий момент бенефициарами являются представители местного бизнеса: депутат Законодательного Собрания Калужской области 4-го созыва, а также аудитор счетной палаты Андрей Перчян и члены его семьи (совокупно 31,15%), генеральный директор ЗАО «Калугагазстрой», член совета директоров банка Владимир Мацокин (19,29%), заместитель генерального директора ООО «Транслидер-Логистик», член совета директоров банка Николай Цилин (15,16%), генеральный директор ЗАО «Кировская керамика», председатель совета директоров Валерий Михалев (9,69%), Игорь Суровцев (9,49%), Александр Павлов (5,77%), Ирина Смирнова (5,58%), Валентина Бобченок (3,85%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 1,54 млрд рублей (456-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,38 млрд, кредитный портфель — 0,92 млрд, обязательства перед населением — 0,79 млрд.