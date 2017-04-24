Роял Кредит Банк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта. «Роял-Люкс» от 5 тыс. рублей привлекается на один год под 8% годовых, «Роял-Сезонный» от 10 тыс. рублей — на 91 день под 7,75% годовых, «Роял-Эксклюзив» от 100 тыс. рублей — на 1 100 дней под 7,5% годовых и «Роял-Бизнес» от 50 тыс. рублей — на 731 день под 6,5% годовых.

Проценты по указанным вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Роял-Пенсионный» с ежеквартальной выплатой процентов открывается на сумму от 1 тыс. рублей на 550 дней под 7,5% годовых.

Все депозиты можно пополнять.