Роял Кредит Банк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта. «Роял-Люкс» от 5 тыс. рублей привлекается на один год под 8% годовых, «Роял-Сезонный» от 10 тыс. рублей — на 91 день под 7,75% годовых, «Роял-Эксклюзив» от 100 тыс. рублей — на 1 100 дней под 7,5% годовых и «Роял-Бизнес» от 50 тыс. рублей — на 731 день под 6,5% годовых.
Проценты по указанным вкладам выплачиваются ежемесячно.
«Роял-Пенсионный» с ежеквартальной выплатой процентов открывается на сумму от 1 тыс. рублей на 550 дней под 7,5% годовых.
Все депозиты можно пополнять.
АО «Роял Кредит Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Комсомольск-на-Амуре), занимающий второе место в домашнем регионе. Кредитная организация ориентирована на розничное кредитование, в том числе ипотечное, а также корпоративное кредитование и привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц. Ключевым бенефициаром банка является совладелец, член совета директоров Александр Мечетин (54,86%). На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются: член совета директоров Александр Мечетин (54,86%), граждане Кипра Кристин Раушер (17,81%) и Джульета Барик (7,00%), Александр Кантимиров (9,53%), председатель совета директоров Николай Белокопытов (4,5%), ПАО «Синергия» (2,99%), Сергей Молчанов (2,77%). Оставшаяся часть 0,54% приходится на акционеров — миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 4,43 млрд рублей (308-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,63 млрд, кредитный портфель — 1,41 млрд, обязательства перед населением — 2,72 млрд.