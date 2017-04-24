Крупным акционером «Росгосстраха» оказался контролируемый группой «Открытие» частный пенсионный фонд (НПФ) «ЛУКОЙЛ-гарант»: у него 8% акций страховой компании. Фонд купил их на пенсионные накопления. Таким образом, группа собрала 27,8% акций страховщика, пишут «Ведомости».

«ЛУКОЙЛ-гарант» в 2016 году получил «доход в виде безвозмездно полученных акций дополнительного выпуска» «Росгосстраха» в размере 17,7 млрд рублей, следует из отчетности фонда по РСБУ. «Акции были распределены в пользу НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» как акционера «Росгосстраха» в результате допэмиссии», — заявил представитель фонда, добавив, что НПФ получил акции «пропорционально своей доле». До сих пор фонд в составе акционеров страховщика не фигурировал.

Акции «Росгосстраха» были куплены «ЛУКОЙЛ-гарантом» на пенсионные накопления, следует из отчетности фонда. Формировать пакет в страховщике пенсионный фонд начал в первой половине 2014 года, до нынешнего размера НПФ довел свой пакет в 2015 году. Сейчас он находится на балансе «ЛУКОЙЛ-гаранта», сказал изданию человек, близкий к фонду. По подсчетам «Ведомостей», стоимость пакета «Росгосстраха», принадлежащего «ЛУКОЙЛ-гаранту», на конец прошлого года составляла 18,8 млрд рублей, или порядка 8% капитализации страховщика.

Для фонда вложения в акции страховщика являются значительными. Стоимость доли фонда в «Росгосстрахе» составляет порядка 8,5% всех пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант», или 21% всех вложений накоплений в акции на конец 2016 года, свидетельствуют данные отчетности фонда.

В декабре прошлого года стало известно, что президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился о передаче контроля над компанией «Открытию» в обмен на миноритарную долю в капитале объединенной группы. У партнеров есть идея создать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами 4—5 трлн рублей и клиентской базой в 55 млн человек, по плану объединение займет весь этот год. Банк «ФК Открытие» уже владеет долей в капитале «Росгосстраха» — 4,4%. В конце марта банк приобрел пакет из 72 млрд акций «Росгосстраха» в рамках сделки РЕПО, увеличив долю в уставном капитале страховщика до 19,8%, сообщал банк. Вкупе с долей «ЛУКОЙЛ-гаранта» структуры «Открытия» уже могут рассчитывать на 27,8% акций страховщика.

Банк «ФК Открытие» увеличил долю в «Росгосстрахе» до 19,8%

Банк «ФК Открытие» приобрел пакет из 72 млн акций «Росгосстраха» в рамках сделки РЕПО, увеличив долю в уставном капитале страховщика с 4,4 до 19,8%, сообщил банк. Представитель «Открытия» подтвердил факт сделки, отказавшись от дальнейших комментариев, так же поступил представитель «Росгосстраха».

Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых направлениях банковского бизнеса. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы.

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.

В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 744,63 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,22 млрд, кредитный портфель — 1 700,67 млрд, обязательства перед населением — 530,74 млрд.

Росгосстрах (ПАО)

ПАО СК «Росгосстрах» – универсальная компания, головная компания в структуре крупнейшей российской страховой группы «Росгосстрах». В 2016 году компания заняла второе место на страховом рынке РФ по размеру собранной премии и стала лидером по сборам в сегменте ОСАГО. В структуре страхового портфеля по итогам 2016 года наиболее существенные доли приходятся на ОСАГО (44,78%), каско (18,67%), страхование имущества граждан (13,68%). Компания имеет более 3500 офисов во всех регионах страны. Головной офис расположен в Москве. Основными бенефициарами на рынке считаются Данил и Сергей Хачатуровы.