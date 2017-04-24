Крупным акционером «Росгосстраха» оказался контролируемый группой «Открытие» частный пенсионный фонд (НПФ) «ЛУКОЙЛ-гарант»: у него 8% акций страховой компании. Фонд купил их на пенсионные накопления. Таким образом, группа собрала 27,8% акций страховщика, пишут «Ведомости».

«ЛУКОЙЛ-гарант» в 2016 году получил «доход в виде безвозмездно полученных акций дополнительного выпуска» «Росгосстраха» в размере 17,7 млрд рублей, следует из отчетности фонда по РСБУ. «Акции были распределены в пользу НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант» как акционера «Росгосстраха» в результате допэмиссии», — заявил представитель фонда, добавив, что НПФ получил акции «пропорционально своей доле». До сих пор фонд в составе акционеров страховщика не фигурировал.

Акции «Росгосстраха» были куплены «ЛУКОЙЛ-гарантом» на пенсионные накопления, следует из отчетности фонда. Формировать пакет в страховщике пенсионный фонд начал в первой половине 2014 года, до нынешнего размера НПФ довел свой пакет в 2015 году. Сейчас он находится на балансе «ЛУКОЙЛ-гаранта», сказал изданию человек, близкий к фонду. По подсчетам «Ведомостей», стоимость пакета «Росгосстраха», принадлежащего «ЛУКОЙЛ-гаранту», на конец прошлого года составляла 18,8 млрд рублей, или порядка 8% капитализации страховщика.

Для фонда вложения в акции страховщика являются значительными. Стоимость доли фонда в «Росгосстрахе» составляет порядка 8,5% всех пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант», или 21% всех вложений накоплений в акции на конец 2016 года, свидетельствуют данные отчетности фонда.

В декабре прошлого года стало известно, что президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился о передаче контроля над компанией «Открытию» в обмен на миноритарную долю в капитале объединенной группы. У партнеров есть идея создать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами 4—5 трлн рублей и клиентской базой в 55 млн человек, по плану объединение займет весь этот год. Банк «ФК Открытие» уже владеет долей в капитале «Росгосстраха» — 4,4%. В конце марта банк приобрел пакет из 72 млрд акций «Росгосстраха» в рамках сделки РЕПО, увеличив долю в уставном капитале страховщика до 19,8%, сообщал банк. Вкупе с долей «ЛУКОЙЛ-гаранта» структуры «Открытия» уже могут рассчитывать на 27,8% акций страховщика.

Банк «ФК Открытие» увеличил долю в «Росгосстрахе» до 19,8% Банк «ФК Открытие» приобрел пакет из 72 млн акций «Росгосстраха» в рамках сделки РЕПО, увеличив долю в уставном капитале страховщика с 4,4 до 19,8%, сообщил банк. Представитель «Открытия» подтвердил факт сделки, отказавшись от дальнейших комментариев, так же поступил представитель «Росгосстраха».

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения. В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых направлениях банковского бизнеса. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 744,63 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,22 млрд, кредитный портфель — 1 700,67 млрд, обязательства перед населением — 530,74 млрд.