Парижская биржа отреагировала сегодня на победу Эмманюэля Макрона в первом туре президентских выборов повышением котировок акций всех основных банков страны. Об этом сообщает агентство AFP.

С начала торговой сессии котировки акций Societe Generale подскочили на 9,32% (до 50,6 евро за одну бумагу), опережая рост акций Credit Agricole, стоимость которых выросла на 7,84% (до 13,405 евро за штуку). Акции BNP Paribas подорожали на 7,76% (до уровня 66,81 евро за акцию).

В целом на французской бирже был зафиксирован рост основного индекса CAC 40 на 3,85%, до 5254,13 пункта.

Эмманюэль Макрон является бывшим министром экономики Франции. До этого он работал на высоких постах в Rothschild & Cie.

Предвыборная кампания Макрона, как утверждают французские СМИ, а также его политические оппоненты, финансируется банками и крупными держателями капиталов. Макрон не отрицает этого, но и не сообщает официально об источниках финансирования. Эти данные предоставляются в обязательном порядке в Избирательную комиссию и ею не публикуются.