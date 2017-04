Китайские банки доминируют в ежегодном рейтинге крупнейших банков мира по размеру активов, далее следуют кредиторы из США и Европы, согласно рейтингу от S&P Global Intelligence. В общей сложности в список включены 23 банка по всему миру с более чем 1 трлн долларов активов в Азии, Северной Америке и Европе.

Первые четыре места в рейтинге заняты китайскими банками: активы Industrial & Commercial Bank of China составляют 3,47 трлн долларов, China Construction Bank — 3,02 трлн, Agricultural Bank of China — 2,82 трлн, Bank of China — 2,6 трлн долларов.

На пятом месте расположился японский банк Mitsubishi UFJ Financial (2,59 трлн долларов). Первый из американских кредиторов в рейтинге на шестой строчке, это JPMorgan Chase с общим объемом активов 2,49 трлн долларов.

Европейские банки сильно потеряли свои позиции в рейтинге, во многом из-за девальвации евро и фунта на фоне Brexit. Тем не менее девять европейских кредиторов по-прежнему сохраняют объем активов более 1 трлн долларов, в том числе четыре банка во Франции, три в Великобритании, один в Испании и один в Германии, уточняет европейский собкор Банки.ру.

Один из британских банков — HSBC занял седьмую строчку рейтинга с объемом активов 2,37 трлн долларов. Далее следует французский BNP Paribas (восьмое место, 2,19 трлн), американские Bank of America (девятое место, 2,19 трлн) и Wells Fargo (десятая строчка, 1,93 трлн), французский Credit Agricole (11-е место, 1,82 трлн долларов), японский Japan Post Bank (12-е место, 1,8 трлн), американский Citigroup (13-я позиция, 1,79 трлн), японский Mizuho Financial Group (14-е место, 1,75 трлн) и немецкий Deutsche Bank (15-е место, 1,68 трлн долларов).

Британский банк Barclays занял 17-ю строчку рейтинга с общим объемом активов 1,5 трлн долларов, а крупный французский банк Societe Generale — 18-ю позицию с показателем 1,45 трлн.



Замыкает рейтинг на 23-й строчке британский банк Lloyds Banking Group (1,01 трлн долларов).