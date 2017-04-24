Татарстанский Акибанк (Набережные Челны) уменьшил ставки по двум вкладам.

Так, «Весенний процент» (от 50 тыс. рублей на четыре месяца) открывается теперь под 7,25% годовых (ранее — под 7,75%). Дополнительные взносы не принимаются. Проценты выплачиваются в конце срока.



«Накопительный» (на три года) доступен в данный момент в сумме от 100 тыс. рублей под 7,75% годовых, от 1 млн рублей — под 8% (вместо 8% и 8,25% соответственно). Возможность пополнения счета предусмотрена. Проценты выплачиваются раз в полгода.