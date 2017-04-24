Спурт Банк приостановил все операции по счетам клиентов по техническим причинам. Банковские карты финучреждения также не обслуживаются. Об этом сообщили порталу Банки.ру в кол-центре кредитной организации.

«Все операции по счетам клиентов не выполняются по техническим причинам. Информация по поводу возобновления операций пока неизвестна. Карты клиентов тоже не обслуживаются, вы не сможете воспользоваться никакой картой нашего банка», — прокомментировали в кол-центре банка.

Оператор отметил, что снятие средств со вкладов на данный момент невозможно.

Ранее Спурт Банк приостановил расходные операции по счетам клиентов также по техническим причинам.

​Спурт Банк приостановил расходные операции по счетам клиентов Спурт Банк в пятницу, 21 апреля, приостановил все расходные операции по счетам клиентов, сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации.





