Спурт Банк приостановил все операции по счетам клиентов по техническим причинам. Банковские карты финучреждения также не обслуживаются. Об этом сообщили порталу Банки.ру в кол-центре кредитной организации.

«Все операции по счетам клиентов не выполняются по техническим причинам. Информация по поводу возобновления операций пока неизвестна. Карты клиентов тоже не обслуживаются, вы не сможете воспользоваться никакой картой нашего банка», — прокомментировали в кол-центре банка.

Оператор отметил, что снятие средств со вкладов на данный момент невозможно.

Ранее Спурт Банк приостановил расходные операции по счетам клиентов также по техническим причинам.

​Спурт Банк приостановил расходные операции по счетам клиентов

Спурт Банк в пятницу, 21 апреля, приостановил все расходные операции по счетам клиентов, сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации.


Спурт Банк ПАО «АКБ «Спурт» — средний по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Татарстан. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности выступают вклады населения (52,9%). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Евгения Даутова, владеющая 30,00% акций общества.
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Евгения Даутова (30% напрямую и через ООО «Газ-маркет»), ЕБРР (28,25%). Член совета директоров, совладелец ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Бусыгин контролирует 13,99% акций кредитной организации, Евгений Сорокин (8,44%), Валерий Чащин (3,95%), АО «Газпромбанк» (3,00%), ЗАО «НКО «НРД» (2,35%), Ильфар Яхин (1,8%), ООО «Банк «Аверс» (1,48%), Светлана Зиганшина (1,12%), ОАО «Таиф» (0,77%), Владимир Михайлов (0,65%), родственники Наиль и Шамиль Юсуповы (0,64%), Анжелика Хасанова (0,46%), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (0,16%) и миноритарии (2,93%).


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 12,24 млрд рублей (194-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,77 млрд, кредитный портфель — 10,01 млрд, обязательства перед населением — 9,61 млрд.