Доходы сотового оператора «МТС» от роуминга в 2016 году упали почти на 17%, ускорив падение, несмотря на замедление снижения туристического потока за границу, пишут «Ведомости».

Доля роуминговых доходов в общей выручке группы «МТС» сократилась в 2016 году на 1,3 процентного пункта, до 5,6%, следует из отчета оператора (учитываются доходы как от международного, так и от внутрисетевого и внутрироссийского роуминга). Вплоть до 2013 года доля роуминговых доходов составляла стабильно около 8,6%. Таким образом, за три года доля роуминга в выручке группы сократилась на 3 п. п.

Выручка МТС в 2016 году составила 435,7 млрд рублей, а значит, доходы оператора от его путешествующих абонентов равнялись 24,4 млн рублей. В 2015 году роуминговые доходы составляли 6,9% от выручки в 431,2 млрд рублей, то есть 29,9 млрд рублей. Таким образом, за год они упали почти на 17%. В 2015 году падение составило 13%.

Сокращение доли доходов от роуминга в общей выручке представитель МТС Дмитрий Солодовников объясняет снижением туристической активности из-за макроэкономических причин. Между тем, по данным Росстата, в 2016 году падение выездного туризма замедлилось. В 2016 году количество выезжавших за границу снизилось на 7,9%, в то время как в 2015-м падение составило 19,8%.

Кроме того, по словам Солодовникова, на показатель повлиял рост доли выручки от других направлений, в том числе от немобильных услуг. В частности, доля системной интеграции в общей выручке группы выросла с 0,3% до 1%, обращает внимание представитель МТС.

Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов называет показатели роуминговых доходов МТС неожиданными. Выручка от международного роуминга снижалась на протяжении последних четырех лет, но до сих пор считалось, что наиболее активный спад пришелся на 2015 год.