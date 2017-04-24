Клиенты Саровбизнесбанка могут теперь сами выбрать бонусные программы по премиальным картам, сообщили в кредитной организации.

Так, при оформлении карты Visa Gold или MasterCard Gold PayPass можно выбрать стандартный вариант либо дополнить карту бонусными программами: сash back или начислением миль.

«Золотая» карта с базовым пакетом позволит держателю использовать все преимущества программ лояльности платежных систем Visa или MasterCard. При оплате такой картой можно получить скидки и специальные предложения в торговых сетях, ресторанах, у предприятий сферы услуг, уточняется в релизе.

Для экономии на ежедневных тратах подойдет карта с cash back. При оплате картой товаров и услуг на счет будет зачисляться 1% от суммы каждой покупки. Максимально клиент может вернуть на свой счет 3 тыс. рублей в месяц.

Карта с начислением миль будет полезна путешественникам. За каждые потраченные по карте 30 рублей будет начислена 1 миля. Накопленные мили можно обменивать на авиабилеты ведущих мировых и российских авиакомпаний.

«Банковская карта сегодня есть почти у каждого, но далеко не все используют весь их функционал, все преимущества. Между тем, просто выбрав карту, которая соответствует вашему образу жизни, вы можете получать скидки и бонусы в местах, которые часто посещаете, участвовать в розыгрышах призов», — поясняет вице-президент Саровбизнесбанка Алексей Ливен.



Стоимость годового обслуживания карты Visa Gold или MasterCard Gold PayPass с базовым пакетом обойдется в 700 рублей, с расширенным — в 1,2 тыс. рублей.