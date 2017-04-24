«Ростелеком» проложит оптоволокно на Курильские острова: компания запустила судно «Владимир Сафонов» для инженерных изысканий по проекту «Строительство подводной ВОЛП Сахалин — Курильские острова».

Изыскания будут выполнены в акватории Охотского моря. Предполагается, что волоконно-оптическая линия свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск, Южно-Курильск и селом Крабозаводское. Ее протяженность составит около 940 километров. Пропускная способность линии связи будет равна 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности — 80 х 100 Гбит/с.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы предоставлять магистральные каналы всей телекоммуникационной отрасли. Строительство подводной линии связи «Сахалин — Курильские острова» повысит уровень проникновения телекоммуникационных услуг в регионе, что позволит решить задачу устранения цифрового неравенства и даст импульс для экономического и социального развития островов», — отметил директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Александр Логинов.

Данный проект входит в федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов на 2016—2025 годы.