Банк «Оранжевый» снизил ставку по вкладу «Можно все» в рублях. «Можно все» привлекается на сумму от 100 тыс. рублей на 730 дней под 7,5% годовых (ранее — под 8% годовых). Начисленные проценты ежемесячно выплачиваются на текущий или карточный счет клиента.

Прием дополнительных взносов во вклад прекращается за 90 дней до окончания срока договора. Допускается частичное изъятие средств до неснижаемого остатка, равного 100 тыс. рублей.

При досрочном расторжении договора начиная со 182-го дня проценты не пересчитываются.

Банк Оранжевый ООО «Банк «Оранжевый»небольшое по ключевым финансовым показателям кредитное учреждение с головным офисом в Санкт-Петербурге. Бизнес банка в 2000-х годах был тесно связан с целлюлозно-бумажной корпорацией «Илим Палп». На настоящий момент владельцем кредитной организации выступает бывший топ-менеджер этой корпорации Станислав Патенко. Основные направления деятельности банка — кредитование юридических лиц и населения, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение во вклады средств частных лиц.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 5,96 млрд рублей (274-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,61 млрд, кредитный портфель — 4,00 млрд, обязательства перед населением — 4,11 млрд.