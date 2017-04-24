Банк «Оранжевый» снизил ставку по вкладу «Можно все» в рублях. «Можно все» привлекается на сумму от 100 тыс. рублей на 730 дней под 7,5% годовых (ранее — под 8% годовых). Начисленные проценты ежемесячно выплачиваются на текущий или карточный счет клиента.

Прием дополнительных взносов во вклад прекращается за 90 дней до окончания срока договора. Допускается частичное изъятие средств до неснижаемого остатка, равного 100 тыс. рублей.

При досрочном расторжении договора начиная со 182-го дня проценты не пересчитываются.