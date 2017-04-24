Абсолют Банк начал прием карт национальной платежной системы «Мир» в своей банкоматной сети и в пунктах выдачи наличных банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Держателям карт доступны операции по снятию наличных денежных средств во всех банкоматах и кассах Абсолют Банка. Обслуживание карт «Мир» осуществляется на аналогичных условиях, что и по картам международных платежных систем Visa и MasterCard», — уточняется в сообщении банка.

В банке обещают в ближайшее время обеспечить прием карт «Мир» и в торгово-сервисных предприятиях.