Новые технологии оказали значительное влияние на банковскую сферу, хотя эти изменения могут быть пока неочевидны, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе коллегии Минэкономразвития.



«Во многом на финансовую сферу воздействуют разнонаправленные факторы, это и низкие темпы глобального роста, и низкие процентные ставки, после кризиса ужесточается регулирование финансовых институтов. На этом фоне многие технологические изменения, может быть, не так видны и не так ярки, хотя эти изменения достаточно серьезны. Традиционные банки начинают менять бизнес-модели, они ориентируются на поведенческие навыки населения, потребителей, которые перешли в Интернет и готовы там потреблять. Если банки не будут перестраиваться, они потеряют свои конкурентные преимущества», — указала она.

Набиуллина отметила, что особая роль принадлежит новым методам сбора и анализа данных, дистанционным услугам и сервисам.

«Есть финансовые институты, которые полностью выстраивают свою бизнес-модель на цифровых технологиях и показывают быстрый рост», — напомнила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что цифровые технологии «поменяют ландшафт финансовой системы».