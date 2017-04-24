Живаго-Банк (Рязань) изменил условия по «Срочному» вкладу в иностранной валюте.

Минимальная сумма размещения — 500 долларов и евро. Депозит теперь открывается на год под 0,1%. Ранее вклад привлекался на полгода под 0,5% годовых в долларах, 0,25% в евро и на год под 1% и 0,5% соответственно.



Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.