Живаго-Банк (Рязань) изменил условия по «Срочному» вкладу в иностранной валюте.
Минимальная сумма размещения — 500 долларов и евро. Депозит теперь открывается на год под 0,1%. Ранее вклад привлекался на полгода под 0,5% годовых в долларах, 0,25% в евро и на год под 1% и 0,5% соответственно.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
ООО «МКБ им. С. Живаго» — региональный банк, зарегистрированный в Рязани. Основными направлениями деятельности являются обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, а также привлечение средств населения во вклады. Активен на рынке МБК, придерживается инвестиционной стратегии на рынке облигаций.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации являются Любовь Шевырева (32,43%) и председатель правления Алексей Рубежный (28,00%). Доли остальных акционеров не превышают 10%: Алексей Косянин (9,90%), Виктор Шарапов (9,52%), Надежда Карпова (8,22%), Алексей Галинкин (4,86%), Алина Селезнева (2,13%), Владимир Майлатов (1,20%), Дмитрий Шашков (1,00%). На миноритариев приходится 2,74%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 3,35 млрд рублей (346-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,40 млрд, кредитный портфель — 2,13 млрд, обязательства перед населением — 2,02 млрд.