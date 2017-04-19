30—40-летние работники должны повышать свою квалификацию, получать новые знания и новые профессии, чтобы двигаться вперед, так как через пять — семь лет на рынок труда придет новое поколение. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе заседания коллегии ведомства.

Он также отметил, что численность молодого поколения будет минимальной.

«У нашего рынка труда есть одна особенность. Если посмотреть на демографию, то сегодня количество 17-летних людей в нашей стране достигло минимального уровня с 20-х годов прошлого века. Это означает, что в ближайшие пять — семь лет, когда новое поколение будет выходить на рынок труда, оно будет минимальным. Проблема России в том, что новое поколение будет маленькое и для того, чтобы двигаться вперед, чтобы менять структуру экономики и повышать производительность. Те люди, которым сейчас 30—40 (лет), должны повышать свою квалификацию, должны получать новые знания и новые профессии, чтобы двигаться вперед», — отметил министр.