Если будет принято решение об изменении структуры налогов, это не приведет к росту нагрузки для бизнеса, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на коллегии Минэкономразвития.



«Совокупная налоговая нагрузка не будет больше чем та, которую сегодня компании несут. Может быть, появится дополнительный маневр для тех, кто занимается созданием продуктов и услуг», — сказал Шувалов.

Он похвалил министра экономического развития РФ Максима Орешкина за «правильную работу с информацией».

«Когда вы выступили с инициативой маневра «22/22», это было сделано не путем слива, а путем открытого предоставления информации», — обратился он к Орешкину.

Шувалов также сказал, что есть вероятность того, что налоговая система останется без изменений. «Если мы поймем, что можно и нужно обойтись тем совокупным налоговым предложением, которое есть», — отметил он.