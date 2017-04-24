БСТ-Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств (три года) на депозите «Семейный бюджет 2015» (от 10 тыс. рублей) составляет 5% (ранее — 5,58%). Допускается частичное изъятие средств до неснижаемого остатка 10 тыс. рублей (прежде — 50 тыс. рублей) для пенсионеров и 50 тыс. рублей (100 тыс. рублей) — для других категорий граждан. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Средняя годовая ставка по вкладу «Семейный бюджет + 2015» с ежегодной выплатой или капитализацией процентов (от 10 тыс. рублей на три года) составила 5,17% (5,92%).

«Накопительный» привлекается на сумму от 500 рублей на 93 дня под 5% (до этого — под 6%) годовых. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

«В кругу семьи» открывается от 20 тыс. рублей (от 5 тыс. рублей для пенсионеров) на 181 и 270 дней под 6% и 6,5% (вместо 7% и 7,5%) годовых соответственно. По депозиту осуществляется ежеквартальная капитализация процентов.

Все вклады пополняемые.