БСТ-Банк снизил ставки по вкладам в рублях.
Средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств (три года) на депозите «Семейный бюджет 2015» (от 10 тыс. рублей) составляет 5% (ранее — 5,58%). Допускается частичное изъятие средств до неснижаемого остатка 10 тыс. рублей (прежде — 50 тыс. рублей) для пенсионеров и 50 тыс. рублей (100 тыс. рублей) — для других категорий граждан. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
Средняя годовая ставка по вкладу «Семейный бюджет + 2015» с ежегодной выплатой или капитализацией процентов (от 10 тыс. рублей на три года) составила 5,17% (5,92%).
«Накопительный» привлекается на сумму от 500 рублей на 93 дня под 5% (до этого — под 6%) годовых. Проценты выплачиваются в конце срока договора.
«В кругу семьи» открывается от 20 тыс. рублей (от 5 тыс. рублей для пенсионеров) на 181 и 270 дней под 6% и 6,5% (вместо 7% и 7,5%) годовых соответственно. По депозиту осуществляется ежеквартальная капитализация процентов.
Все вклады пополняемые.
АО «БСТ-Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Кемеровской области и специализирующийся на обслуживании и кредитовании корпоративных клиентов, привлечении средств населения во вклады и кредитовании физических лиц. Базовый источник финансирования деятельности — вклады физических лиц (48,2%).
Акционерами и бенефициарами банка являются генеральный директор АО «НЗРМК им. Н. Е. Крюкова», депутат Кемеровского областного Совета народных депутатов III созыва Николай Крюков, заместитель генерального директора АО «НЗРМК им. Н. Е. Крюкова», депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Евгений Крюков и Клара Крюкова (родственники), совместно контролирующие 88,14% акций общества, Нина Свиридова и Дмитрий Свиридов (родственники), совместно владеющие 9,66% акций общества, акционеры-миноритарии (2,20%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2,65 млрд рублей (378-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,67 млрд, кредитный портфель — 1,36 млрд, обязательства перед населением — 1,26 млрд.