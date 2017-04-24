Рост ВВП России на уровне 3% возможен при ежегодных инвестициях в 5 трлн рублей. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе коллегии ведомства.



«Чтобы говорить о темпах роста за счет инвестиций где-то около 3%, нам нужно дополнительно 5 триллионов рублей инвестиций в год», — считает министр.

Он отметил, что «некоторые» предлагают, чтобы ЦБ напечатал деньги. Но Минэкономразвития не придерживается такой точки зрения, так как «любому экономисту понятно, к каким негативным последствиям может привести такая политика». По словам Орешкина, на данный момент работа министерства нацелена на уменьшение рисков для инвесторов для стимулирования их прихода на рынок.

