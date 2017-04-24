ПАО «Объединенный Кредитный Банк» — средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Ярославле. До марта 2014 года функционировал под наименованием «Окский». Банк располагает отделениями в Москве и Нижегородской области, где был «прописан» до 2009 года. Основным направлением деятельности является кредитование физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства. Ключевыми источниками фондирования кредитной организации выступают срочные вклады населения. Банк поддерживает существенный объем вложений в облигации, значительная часть которых используется для привлечения ликвидности на рынке РЕПО.

На текущий момент крупнейшими бенефициарами банка являются член совета директоров, председатель правления Вячеслав Заботин, член совета директоров Сергей Трубников (каждый владеет по 19,90% акций банка) и член совета директоров Иван Коротин (19,86%). В списке бенефициаров также значатся Айрат Абсалямов (10,10%), Елена Каврыженко (9,99%), Владимир Леднев (9,94%) и председатель совета директоров Александр Михальчук (9,94%). При этом последний, наряду с тремя крупнейшими бенефициарами, указывается как лицо, под значительным влиянием которого находится банк. На миноритариев приходится 0,37% акций общества.