Глава европейского представительства Международного валютного фонда Пол Томсен заявил, что нужно срочно достичь соглашения по греческой программе, но при этом Греция должна выполнить все свои обязательства, а ЕС должен облегчить долг страны. Об этом сообщает европейский собкор Банки.ру.

Переговоры между Грецией, МВФ и еврозоной продолжаются в течение многих месяцев, в то время как Афинам требуются новые финансовые вливания в ближайшее время, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам в июле.

Несмотря на давление со стороны европейских кредиторов, МВФ по-прежнему участвует в программе лишь на консультативных началах, главным образом из-за проблемы устойчивости греческого долга.

Томсен отметил, что греческими властями был достигнут «хороший прогресс» в последние недели, в том числе по вопросам бюджета, поэтому миссия МВФ вернется в Афины «на следующей неделе».

В прошлую пятницу Греция объявила, что бюджетный профицит (без учета долговых сборов) составил в 2016 году 3,9% от ВВП, что соответствует целевому значению.

Томсен, однако, заявил, что МВФ считает слишком амбициозным прогноз европейских кредиторов по целевым программным показателям Греции. Еврозона считает, что Греция сможет достигнуть первичного профицита в размере 3,5% в 2018 году, но МВФ настаивает, что стране удастся достичь лишь 1,5%. Кроме того, МВФ требует от ЕС детальных разъяснений о том, как он будет облегчать долг Греции.

Если эти два вопроса будут решены в ближайшее время, то МВФ сможет финансово участвовать в греческом плане помощи, как это было в 2010 и 2012 годах, сказал Томсен.



В прошлую пятницу глава МВФ Кристин Лагард встретилась с министром финансов Греции Эвклидом Цакалотосом и провела «конструктивные» переговоры. Она подчеркнула, что фонд не может участвовать в какой-либо кредитной программе, если уровень долга страны не считается устойчивым.

