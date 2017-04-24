Банк Казани предлагает открыть вклад «Пикник».

Его минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Депозит привлекается на три месяца под 8% годовых, на полгода — под 8,25%. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Пополнение счета возможно суммами от 10 рублей без ограничений по сроку. Расходные операции не предусмотрены.

Предложение действует до 31 мая 2017 года.



«При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования. Автопролонгация договора на новый срок осуществляется на условиях вклада «Городской стабильный» с выплатой процентов в конце срока», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.