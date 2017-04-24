Банк Казани предлагает открыть вклад «Пикник».

Его минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Депозит привлекается на три месяца под 8% годовых, на полгода — под 8,25%. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Пополнение счета возможно суммами от 10 рублей без ограничений по сроку. Расходные операции не предусмотрены.

Предложение действует до 31 мая 2017 года.

«При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования. Автопролонгация договора на новый срок осуществляется на условиях вклада «Городской стабильный» с выплатой процентов в конце срока», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.

Банк Казани ООО «КБЭР «Банк Казани» — небольшая региональная кредитная организация, основными участниками которой являются мэрия г. Казани и российская лизинговая компания «Лизинг-Трейд». Приоритетными направлениями деятельности банк называет финансирование городского хозяйства и инфраструктуры, банковское обслуживание населения, кредитование малого и среднего бизнеса. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц, в том числе госучреждений.
На сегодняшний день мэрия Казани через Комитет земельных и имущественных отношений контролирует 49,12% в капитале банка (ранее его доля составляла 41,74%). Еще 50,88% (ранее — 58,26%) принадлежит местной лизинговой организации, работающей также в ряде регионов за пределами Татарстана, — ООО «Лизинг-Трейд». До недавнего времени бенефициарами последней значились граждане Республики Кипр Деонисиу Констанция и Тсангари Троодиа, однако в декабре 2015 года ключевым собственником лизинговой компании стал бывший первый вице-мэр Казани, председатель наблюдательного совета Банка Казани Оскар Прокопьев, являющийся на текущий момент основным контролирующим лицом кредитной организации.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 14,56 млрд рублей (180-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,99 млрд, кредитный портфель — 9,23 млрд, обязательства перед населением — 6,76 млрд.