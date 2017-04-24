Металлинвестбанк с 24 апреля внес изменения в линейку вкладов. Введен новый вклад «Доходный год» и понижены ставки по некоторым вкладам в рублях.

Минимальная сумма вклада «Доходный год» — 100 тыс. рублей. Срок депозита составляет 367 дней и разделен на три периода начисления процентов — от 7,7 до 9,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада составит 8,13%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов — в конце срока. Открыть вклад можно до 30 июня.

Депозит «Максимальный доход» при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 740 и 1100 дней) открывается под 5,6—8,3% (ранее — под 5,6—8,8%), а при выплате процентов ежемесячно (на 181, 367, 740 и 1100 дней) — под 6,6—7,8% годовых (прежде — под 6,6—8,3%). Пополнение не предусмотрено.

«Пополняемый» (на 181 и 367 дней) привлекается под 7,3—7,8% годовых (вместо 7,6—8,2%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.