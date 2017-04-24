Металлинвестбанк с 24 апреля внес изменения в линейку вкладов. Введен новый вклад «Доходный год» и понижены ставки по некоторым вкладам в рублях.

Минимальная сумма вклада «Доходный год» — 100 тыс. рублей. Срок депозита составляет 367 дней и разделен на три периода начисления процентов — от 7,7 до 9,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада составит 8,13%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов — в конце срока. Открыть вклад можно до 30 июня.

Депозит «Максимальный доход» при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 740 и 1100 дней) открывается под 5,6—8,3% (ранее — под 5,6—8,8%), а при выплате процентов ежемесячно (на 181, 367, 740 и 1100 дней) — под 6,6—7,8% годовых (прежде — под 6,6—8,3%). Пополнение не предусмотрено.

«Пополняемый» (на 181 и 367 дней) привлекается под 7,3—7,8% годовых (вместо 7,6—8,2%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.

Металлинвестбанк ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» — средний по размеру активов частный универсальный финансовый институт, тесно связанный с предприятиями «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Помимо кредитования и обслуживания счетов корпоративных клиентов, значимой частью бизнеса банка является работа на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, фондовом рынке. Также финучреждение располагает довольно большим портфелем розничных кредитов. Ядро клиентской базы банка составляют предприятия, входящие в состав ОМК.
На текущий момент конечными бенефициарами выступают Анатолий Седых (70%), Евгений Шевелев (18%), Валерий Анисимов (12%). Все бенефициары являются топ-менеджерами ОМК и совладельцами предприятий, в нее входящих.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 63,62 млрд рублей (83-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,18 млрд, кредитный портфель — 29,89 млрд, обязательства перед населением — 30,46 млрд.