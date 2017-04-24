Банк «ФК Открытие» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 1,05 млрд рублей в реестр требований кредиторов АО «Нордстар Тауэр» (оператор бизнес-центра Nordstar Tower, где арендует помещения «Роснефть»), говорится в определении суда.

Заявление банка будет рассмотрено 25 мая.

Суд 18 мая планирует рассмотреть заявление индивидуального предпринимателя Янины Гребенщиковой о признании банкротом АО «Нордстар Тауэр». Ранее суды первой и апелляционной инстанций оставили это заявление без рассмотрения. Однако Арбитражный суд Московского округа 23 марта отменил эти судебные акты, направив дело на новое рассмотрение.

Столичный арбитражный суд 27 декабря 2016 года повторно отклонил ходатайство банка «ФК Открытие» о принятии обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве АО «Нордстар Тауэр».

В ходатайстве банк просил запретить МИФНС России № 46 по Москве производить регистрационные действия по внесению сведений в ЕГРЮЛ, касающихся ликвидации АО «Нордстар Тауэр». По мнению банка, непринятие обеспечительных мер может причинить ему и иным кредиторам значительный ущерб. Суд не нашел оснований для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер.

Кроме того, суд в сентябре и декабре 2016 года удовлетворил заявления кипрской компании Lafitten Company ltd. о взыскании около 737 млн рублей и 17,2 млн долларов с АО «Нордстар Тауэр».