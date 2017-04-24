Банк «ФК Открытие» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 1,05 млрд рублей в реестр требований кредиторов АО «Нордстар Тауэр» (оператор бизнес-центра Nordstar Tower, где арендует помещения «Роснефть»), говорится в определении суда.
Заявление банка будет рассмотрено 25 мая.
Суд 18 мая планирует рассмотреть заявление индивидуального предпринимателя Янины Гребенщиковой о признании банкротом АО «Нордстар Тауэр». Ранее суды первой и апелляционной инстанций оставили это заявление без рассмотрения. Однако Арбитражный суд Московского округа 23 марта отменил эти судебные акты, направив дело на новое рассмотрение.
Столичный арбитражный суд 27 декабря 2016 года повторно отклонил ходатайство банка «ФК Открытие» о принятии обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве АО «Нордстар Тауэр».
В ходатайстве банк просил запретить МИФНС России № 46 по Москве производить регистрационные действия по внесению сведений в ЕГРЮЛ, касающихся ликвидации АО «Нордстар Тауэр». По мнению банка, непринятие обеспечительных мер может причинить ему и иным кредиторам значительный ущерб. Суд не нашел оснований для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер.
Кроме того, суд в сентябре и декабре 2016 года удовлетворил заявления кипрской компании Lafitten Company ltd. о взыскании около 737 млн рублей и 17,2 млн долларов с АО «Нордстар Тауэр».
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 744,63 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,22 млрд, кредитный портфель — 1 700,67 млрд, обязательства перед населением — 530,74 млрд.