ЦБ установил официальные курсы валют на 25 апреля. Курс доллара понизился на 15,13 копейки, составив 56,0794 рубля (56,2307 рубля с 22 апреля). Курс евро увеличился на 52,74 копейки, до 60,8461 рубля (60,3187 рубля с 22 апреля).

Рубль пока сохраняет привлекательность, полагает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. По его словам, поддержку национальной валюте продолжают оказывать фактор налоговых платежей, а также восстановление нефтяных цен.

«Плюс стоит отметить определенный рост оптимизма в отношении рисковых активов после итогов первого тура президентских выборов во Франции», — добавляет эксперт.

Вместе с тем, прогнозирует он, вторая половина недели может оказаться куда менее позитивной для российской валюты.

«Постепенное угасание электорального оптимизма, сохранение геополитических рисков, предстоящие продолжительные выходные, слабая нефть и решение ЦБ по ставке, все это будет довлеть над рублем, который в итоге может сдержанно отступить до 57 за доллар», — поясняет аналитик.

Краткосрочными ориентирами по USD/RUB он называет диапазон 55,6–56,4.

Тем временем растет интерес к европейской валюте на фоне итогов первого тура президентских выборов во Франции. В частности, курс EUR/USD прибавляет около 1%. В моменте он даже успел подняться до отметки 1,09. Евро укрепляется благодаря выходу во второй тур Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, указывает эксперт компании «БКС Экспресс» Василий Карпунин.

«Дело в том, что по предварительным опросам, выход этой пары кандидатов во второй тур с очень высокой долей вероятности приведет к победе Макрона, который не выступает на стороне тех, кто хотел бы рассмотреть вопрос о выходе Франции из ЕС», — пояснил аналитик.

Среди наиболее важных событий этой недели эксперт выделяет заседание ЕЦБ в четверг, а также заседание Банка России в пятницу. Аналитик считает очень высокими шансы на то, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку еще на 0,25%.