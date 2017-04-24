Банк «Финсервис» с 20 апреля 2017 года начал прием карт национальной платежной системы «Мир» в своей банкоматно-терминальной сети. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В банкоматах, отделениях и терминалах банка «Финсервис» держатели карты «Мир» теперь могут: снимать наличные, запрашивать баланс, а также оплачивать свои покупки так же, как и с помощью карт международных платежных систем», — говорится в релизе.

