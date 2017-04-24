Банк «Финсервис» с 20 апреля 2017 года начал прием карт национальной платежной системы «Мир» в своей банкоматно-терминальной сети. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В банкоматах, отделениях и терминалах банка «Финсервис» держатели карты «Мир» теперь могут: снимать наличные, запрашивать баланс, а также оплачивать свои покупки так же, как и с помощью карт международных платежных систем», — говорится в релизе.

Банк Финсервис АО «Банк Финсервис» — средний по размеру активов столичный банк. До марта 2013 года владельцем банка являлось ОАО «Седьмой континент». Фондирование осуществляется преимущественно за счет средств предприятий. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических лиц, операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования.
На текущий момент, согласно раскрываемой информации, основными бенефициарами кредитной организации выступают члены совета директоров Алексей Митюшов (31,6%) и Владимир Карташян (15,8%), а также председатель совета директоров Михаил Ботвикин (24%). В числе других бенефициаров — член совета директоров Наталия Коноваленко (11,6%), которая ранее входила в состав совета директоров ОАО «Собинбанк» и являлась заместителем руководителя аппарата правления ОАО «Газпром», Татьяна Свитова (7,72%), председатель правления, член совета директоров банка Димитрий Копырин (9,2%).


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 90,36 млрд рублей (68-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,88 млрд, кредитный портфель — 26,19 млрд, обязательства перед населением — 13,15 млрд.