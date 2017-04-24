Банк «Финсервис» с 20 апреля 2017 года начал прием карт национальной платежной системы «Мир» в своей банкоматно-терминальной сети. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«В банкоматах, отделениях и терминалах банка «Финсервис» держатели карты «Мир» теперь могут: снимать наличные, запрашивать баланс, а также оплачивать свои покупки так же, как и с помощью карт международных платежных систем», — говорится в релизе.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 90,36 млрд рублей (68-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,88 млрд, кредитный портфель — 26,19 млрд, обязательства перед населением — 13,15 млрд.