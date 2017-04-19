Необходимые для модернизации и экономического роста изменения будет осуществлять поколение тридцатилетних, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития.



«Важный вопрос не только для министерства, но и для всей экономики: кто будет реализовывать изменения? Здесь опять необходимо обратиться к демографической статистике. Самое большое поколение у нас в стране сейчас — это поколение тридцатилетних, оно должно стать лидером изменений в нашей стране. Уже сейчас оно работает над созданием будущего для своих детей», — сказал Орешкин.

Он указал, что в Министерстве экономического развития большая часть сотрудников — в возрасте до 35 лет. «В министерстве сформирован костяк молодых лидеров. Де-факто наше министерство можно назвать министерством нового поколения», — отметил он.