Количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной системы «Мир» превысило 5 млн штук. Об этом сообщили в АО «Национальная система платежных карт», уточнив, что на сегодняшний день карту эмитируют более 70 банков и принимают свыше 95% терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных, при этом сеть приема карт «Мир» охватывает всю страну — снять наличные, оплатить товары и услуги можно в любом городе России.

Рубеж в 1 млн карт платежная система «Мир» преодолела в октябре 2016 года, а к концу года было выпущено уже 1,8 млн карт, напоминают в НСПК. «Весь 2016 год был посвящен подготовке инфраструктуры приема карт, а 2017 год станет годом массовой эмиссии карт «Мир». На выпуск более чем 3 млн национальных платежных карт банкам потребовалось меньше четырех месяцев текущего года», — отмечается в релизе.



Карта «Мир» рассчитана на широкий круг пользователей. Для реализации федеральных проектов прямых бюджетных выплат на счета граждан в платежной системе «Мир» разработана технологическая платформа, которая позволит осуществлять выплаты из казначейства на счет их получателя практически в онлайн-режиме, указывают в НСПК. Также на базе карты разрабатываются нефинансовые сервисы, которые позволят интегрировать в «пластик» транспортные, социальные, кампусные и другие приложения. Осенью 2017 года будет запущена межбанковская программа лояльности, в основе которой лежит принцип cash back — возврат части денежных средств, потраченных на товары и услуги. Размер cash back составит 10—20% и будет доступен всем держателям карт «Мир», анонсирует НСПК.