Солид Банк (Петропавловск-Камчатский) ввел новый вклад «Георгиевский», приуроченный ко Дню Великой Победы.

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок размещения — год. Вклад предполагает четыре периода начисления процентов со ставкой 10% годовых за первые 90 дней, 8,5% за период с 91-го по 180-й день, 7% за следующие три месяца и 6,5% за период с 271-го по 367-й день. Таким образом, ставка за весь срок размещения составляет 7,97%.

Пополнение счета возможно без ограничений по сумме и сроку. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.



«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Автопролонгация депозита не осуществляется», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.