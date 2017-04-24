Солид Банк (Петропавловск-Камчатский) ввел новый вклад «Георгиевский», приуроченный ко Дню Великой Победы.

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок размещения — год. Вклад предполагает четыре периода начисления процентов со ставкой 10% годовых за первые 90 дней, 8,5% за период с 91-го по 180-й день, 7% за следующие три месяца и 6,5% за период с 271-го по 367-й день. Таким образом, ставка за весь срок размещения составляет 7,97%.

Пополнение счета возможно без ограничений по сумме и сроку. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Автопролонгация депозита не осуществляется», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.

Солид Банк АО «Солид Банк» — средний по размеру активов региональный банк с иностранным капиталом. Кредитная организация ориентирована на работу как с местными предприятиями, так и с физлицами. Основу активов составляет корпоративный кредитный портфель с преобладанием ссуд представителям малого и среднего бизнеса. Банк имеет доступ к обслуживанию бюджетных счетов, а также государственных и федеральных структур. Пассивная база сформирована как депозитами физлиц, так и значительными объемами средств предприятий. Активен на валютном рынке.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются действующий председатель совета директоров Солид Банка и президент Финансового дома «Солид» Владимир Семернин (24,31%) и его дети Анна и Александр Семернины (по 14,84% у каждого), а также японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild (40,00%), в капитале которого присутствуют «дочки» таких крупных зарубежных фининститутов, как Goldman Sachs, Nomura, Deutsche Bank, American International Group, Japan securities Finance (еще почти 41% акций холдинга находится в публичном обращении). Долей в 5,99% Солид Банка владеет Василий Петров — член совета директоров, директор ООО «ПрофАльянс» и бывший сотрудник НК «Роснефть», 0,01% акций — за миноритариями.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 10,95 млрд рублей (207-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,80 млрд, кредитный портфель — 6,79 млрд, обязательства перед населением — 5,96 млрд.