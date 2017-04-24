Солид Банк (Петропавловск-Камчатский) ввел новый вклад «Георгиевский», приуроченный ко Дню Великой Победы.
Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок размещения — год. Вклад предполагает четыре периода начисления процентов со ставкой 10% годовых за первые 90 дней, 8,5% за период с 91-го по 180-й день, 7% за следующие три месяца и 6,5% за период с 271-го по 367-й день. Таким образом, ставка за весь срок размещения составляет 7,97%.
Пополнение счета возможно без ограничений по сумме и сроку. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Автопролонгация депозита не осуществляется», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 10,95 млрд рублей (207-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,80 млрд, кредитный портфель — 6,79 млрд, обязательства перед населением — 5,96 млрд.