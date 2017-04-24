Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка «Санкт-Петербург» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг «ruA» (что соответствует рейтингу «А+(II)» по ранее применявшейся методологии). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «А+(I)» со «стабильным» прогнозом.

«Поддержку рейтингу оказали сильные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке, наличие доступа к широкому спектру источников дополнительной ликвидности и низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска», — уточняет RAEX.

Также агентство отмечает высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (252,4% за IV квартал 2016 года) и обеспеченности кредитного портфеля (на 1 марта 2017 покрытие кредитного портфеля ФЛ, ЮЛ и ИП обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 347,7%; без учета — 129,6%).

При сохранении высокой, по мнению агентства, вероятности административной поддержки банка со стороны органов государственной власти степень положительного влияния данного фактора на рейтинг была пересмотрена.

Давление на рейтинговую оценку оказывают невысокое качество ссудной задолженности и повышенная уязвимость основного капитала к реализации кредитных рисков, указывают в агентстве.

Негативное влияние на рейтинг также оказывают невысокие значения нормативов ликвидности без учета величины минимального совокупного остатка по счетам клиентов до востребования и срочностью до 30 дней, активная практика использования обеспечения I—II категорий качества для уменьшения величины фактически формируемых резервов на возможные потери по ссудам, а также невысокие показатели рентабельности.

Банк «Санкт-Петербург» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Ленинградской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц и средства предприятий и организаций (30,9% и 26,0% соответственно). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Александр Савельев, владеющий 23,70% акций общества.
В настоящий момент бенефициарами банка являются председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (23,70%), Кристина Миронова, Павел Филимоненок и Владимир Реутов (по 7,64%), Оксана Савельева (5,73%), Сергей Сердюков (5,70%), ЕБРР (5,49%), Валерий Пузиков (3,11%), Владимир Матвиенко (2,65%) и Максим Воробьев (1,09%). Часть акций принадлежит ряду международных инвестфондов: «Ист Кэпитал Холдинг АБ» (6,66%), «Ю Би ЭС Групп АГ» (1,07%) и «Хоскинг Глобал Фонд Пи Эл Си» (1,02%). На акционеров-миноритариев приходится 20,83% акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 588,37 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 66,89 млрд, кредитный портфель — 324,09 млрд, обязательства перед населением — 176,14 млрд.