Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка «Санкт-Петербург» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг «ruA» (что соответствует рейтингу «А+(II)» по ранее применявшейся методологии). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «А+(I)» со «стабильным» прогнозом.

«Поддержку рейтингу оказали сильные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке, наличие доступа к широкому спектру источников дополнительной ликвидности и низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска», — уточняет RAEX.

Также агентство отмечает высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (252,4% за IV квартал 2016 года) и обеспеченности кредитного портфеля (на 1 марта 2017 покрытие кредитного портфеля ФЛ, ЮЛ и ИП обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 347,7%; без учета — 129,6%).

При сохранении высокой, по мнению агентства, вероятности административной поддержки банка со стороны органов государственной власти степень положительного влияния данного фактора на рейтинг была пересмотрена.

Давление на рейтинговую оценку оказывают невысокое качество ссудной задолженности и повышенная уязвимость основного капитала к реализации кредитных рисков, указывают в агентстве.

Негативное влияние на рейтинг также оказывают невысокие значения нормативов ликвидности без учета величины минимального совокупного остатка по счетам клиентов до востребования и срочностью до 30 дней, активная практика использования обеспечения I—II категорий качества для уменьшения величины фактически формируемых резервов на возможные потери по ссудам, а также невысокие показатели рентабельности.