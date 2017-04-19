Экономистам не грозит безработица, потому что постоянно появляются новые проблемы и никогда не решаются старые, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Работы много предстоит, и вообще, как было сказано одним из известных людей, экономистам безработица никогда не грозит, потому что появляются новые проблемы, а старые проблемы никогда не решаются. Поэтому в том, что работы у вас будет много, — не сомневайтесь», — сказал глава правительства министру экономического развития Максиму Орешкину.

Медведев также отметил, что МЭР помогает государству в самых сложных ситуациях решать госзадачи и помогает бизнесу, «нашим людям развиваться и приспосабливаться к реалиям современной экономической жизни, современного периода».