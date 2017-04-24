Банк «Союз» 24 апреля открыл операционный офис «Новосибирский» Красноярского филиала, говорится в сообщении кредитной организации. Отделение находится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 83, пом. 23.

Новый офис будет предоставлять комплекс банковских услуг банка «Союз» для физических лиц.

«В их числе: привлечение денежных средств во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, выпуск и обслуживание банковских карт, осуществление переводов денежных средств по банковским счетам, различные программы потребительского кредитования, оказание консультационных и информационных услуг по вопросам, касающимся предоставляемых услуг и т. д.», — отмечается в сообщении банка.

Режим работы: понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00.

В операционном офисе также доступен банкомат, который работает в режиме отделения.

Цель нового офиса — предоставление широкого комплекса банковских услуг частным лицам в максимально короткие сроки, отмечает директор департамента региональной сети банка «Союз» Сергей Фабричнов.

«Его особенностью является относительно небольшая площадь помещения и возможность проводить стандартные операции с помощью устройств самообслуживания», — уточнил представитель банка.