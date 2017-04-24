Банк «Союз» 24 апреля открыл операционный офис «Новосибирский» Красноярского филиала, говорится в сообщении кредитной организации. Отделение находится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 83, пом. 23.

Новый офис будет предоставлять комплекс банковских услуг банка «Союз» для физических лиц.

«В их числе: привлечение денежных средств во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, выпуск и обслуживание банковских карт, осуществление переводов денежных средств по банковским счетам, различные программы потребительского кредитования, оказание консультационных и информационных услуг по вопросам, касающимся предоставляемых услуг и т. д.», — отмечается в сообщении банка.

Режим работы: понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00.

В операционном офисе также доступен банкомат, который работает в режиме отделения.

Цель нового офиса — предоставление широкого комплекса банковских услуг частным лицам в максимально короткие сроки, отмечает директор департамента региональной сети банка «Союз» Сергей Фабричнов.

«Его особенностью является относительно небольшая площадь помещения и возможность проводить стандартные операции с помощью устройств самообслуживания», — уточнил представитель банка.

Союз АО «Банк «Союз» — средний по размеру активов столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Также хорошо развиты розничные кредитные программы.
Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах») итальянская страховая и финансовая группа Generali* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 79,96 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,57 млрд, кредитный портфель — 31,78 млрд, обязательства перед населением — 21,90 млрд.