АО «АБ «Россия» — крупный банк, головной офис которого базируется в Санкт-Петербурге. Кредитная организация располагает развитой сетью подразделений и представлена в различных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе. Банк известен хорошими отношениями акционеров с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. Ориентирован преимущественно на обслуживание крупных корпоративных клиентов, в числе которых предприятия Северо-Западного региона, структуры «Северстали», «Газпрома» и др. Является одним из маркетмейкеров денежного рынка.

На текущий момент бывший председатель совета директоров АБ «Россия» и один из крупнейших российских бизнесменов (совладелец СГ «Согаз», «Tele2 Россия», «Национальной медиа группы», «СТС Медиа») Юрий Ковальчук напрямую, а также через ЗАО «АБР Менеджмент» и долю его супруги Татьяны Ковальчук контролирует 42,28% акций банка. Известный бизнесмен, участник списка Forbes (топ-10 российских миллиардеров 2015 года) и гражданин Финляндии Геннадий Тимченко владеет 10,421% акций. Николай Шамалов через ЗАО «АБР Менеджмент» контролирует 10,247%. Михаил Шеломов через ООО «Акцепт» и ООО «Платинум» контролирует в совокупности 8,404% акций, Иван Миронов через ООО «Оберон Истейт» — 6,001%. Основной владелец металлургической корпорации «Северсталь» Алексей Мордашов через ООО «Севергрупп» контролирует 5,825%. Татьяна Свитова владеет 5,358% акций опосредованно через ООО «Оверпас-Инвест». Сергей Ролдугин — 3,223%, ООО «Релакс» (бенефициар — Светлана Кривоногих) — 2,950%. ООО «Газпром инвестгазификация» — 2,207%, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» — 1,144% акций. Остальные акции (1,940%) распределены между миноритариями.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 771,50 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 73,78 млрд, кредитный портфель — 339,05 млрд, обязательства перед населением — 59,40 млрд.