Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruАА» (что соответствует рейтингу «А++» по ранее применявшейся методологии), говорится в релизе RAEX.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.



«Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и органов власти, что, в частности, выражается в докапитализации банка, проведенной в четвертом квартале 2016 года. Позитивно на рейтинге отразились очень высокий уровень достаточности собственного капитала (Н1.0 = 38,7%; Н1.1=Н1.2=34,7% на 1 апреля 2017 года) и устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 1 апреля 2017 года капитал выдерживает полное обесценение порядка 30% остатка ссудной задолженности без нарушения пруденциальных нормативов)», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, давление на рейтинг Росэксимбанка оказали невысокие показатели рентабельности (ROE по прибыли после налогообложения за период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017-го составила 3,8% без учета СПОД) и умеренно высокая доля просроченной задолженности на балансе (около 5% на 1 апреля 2017 года ). Сдерживающее влияние на рейтинг банка оказывают, в частности, принятие существенных валютных рисков, а также высокая концентрация активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска.