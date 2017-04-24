Банк России внес в Минфин предложения по реформе аудиторского рынка, рассказала журналистам глава департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына. До 28 апреля ведомство должно внести их в правительство. Если поправки пройдут все необходимые утверждения, они вступят в силу с 1 января 2018 года. Таким образом, у аудиторских компаний, которые хотят продолжить свою работу в прежнем режиме, на подготовку к соответствию требованиям ЦБ осталось меньше года.

Реформа предусматривает не менее семи предложений. «Реформа аудиторского рынка необходима по многим направлениям, — сказала Курицына. — Сейчас, когда происходят глобальные изменения, предполагающие смену регулятора и надзорного органа одновременно, сразу попробовать вылечить все те проблемы, которые уже накоплены, не всегда получается. Поэтому мы старались сосредоточить свои предложения на наиболее серьезных, важных моментах, которые, на наш взгляд, наибольшим образом препятствуют разрешению накопившихся проблем в аудиторской отрасли».

Субъекты обязательного аудита

Одна из проблем, на которую обращает внимание ЦБ, — слишком широкий круг субъектов, подлежащих обязательному аудиту. Центробанк предлагает уменьшить его, исключив из закона об аудите пункт об обязательном аудите предприятий с определенным объемом выручки и размером активов.

«Если посмотреть на закон об аудите, вы увидите, что очень большое количество хозяйствующих лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, подлежат такому аудиту. И наибольшей критике подвергаются всегда положения, связанные с тем, что под обязательный аудит попадают организации в зависимости от размера выручки и величины активов. Основная проблема заключается в том, что мы не понимаем и в ходе обсуждений мы так и не выявили, кто является заказчиком, потребителем такого аудита, кто заинтересован в качественном результате такого аудита. Его отсутствие приводит к формированию на аудиторском рынке предложений такого аудита, который таковым не является, — который проводится за очень небольшую сумму и фактически представляет собой продажу подписи аудитора под аудиторским заключением», — объяснила Курицына необходимость пересмотра действующих принципов. Она добавила, что по широкому кругу лиц, которые перечислены в законе об аудите, одним из таких заказчиков на текущий момент является Банк России и поднадзорные ему организации: банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, публичные общества и так далее.

Входной билет подорожает

Второе направление — повышение требований к входному билету для аудиторов. «Если говорить об общем аудите, сейчас аудиторская организация имеет право быть включенной в реестр аудиторских организаций, который ведет СРО, если представит отчет о том, что у нее есть три сотрудника-аудитора, которые работают у нее по трудовому договору. При этом эти аудиторы не обязательно должны работать только в этой аудиторской организации, и на практике такая лояльность в регулировании приводит к тому, что аудиторы числятся в десяти, 15 и даже 20 аудиторских компаниях. И все эти компании, используя эти аттестаты аудиторов, получают возможность получить регистрацию в реестре. Тем самым получить лицензию на работу», — объяснила Курицына, подчеркнув, что ЦБ не может обеспечить надлежащее качество работы таких аудиторских компаний. В связи с этим Банк России предлагает внести поправки, в рамках которых сотрудники-аудиторы могут работать только в одной организации и именно от этой организации они вправе подписывать аудиторские заключения в качестве партнеров.

Что касается аудита организаций, поднадзорных Банку России (общественно значимых хозяйствующих субъектов), то ЦБ предлагает «более серьезные изменения». Сейчас, чтобы проводить аудит банковской отчетности, необходимо быть просто аудиторской организацией — не индивидуальным аудитором — и иметь в штате аудитора с так называемым единым аттестатом. ЦБ предлагает увеличить штат аудиторских компаний: он должен включать не менее 12 аудиторов с соответствующими квалификационными аттестатами и не менее трех, которые соответствовали бы предложениям ЦБ о том, каким требованиям должен соответствовать партнер. Помимо этого аудиторская организация должна иметь опыт работы с поднадзорными Центробанку организациями не менее трех лет, а в течение последних трех лет не должна оказываться в ситуации, когда она заявляла о достоверности финансовой отчетности каких-либо поднадзорных Банку России организаций, а впоследствии ЦБ констатировал, что аудиторские процедуры не были проведены надлежащим образом. «Те же самые факторы связаны с деловой репутацией аудиторской компании. Не должно быть признания того, что компания не соблюдает кодекс профессиональной этики, требования к независимости и так далее, за последние три года», — добавила Курицына.

Больше требований к партнерам

ЦБ также хочет предъявлять дополнительные требования к руководителям аудиторских проверок. В частности, компания, от имени которой такой сотрудник подписывает аудиторское заключение, должна быть его единственным основным местом работы. Он должен обладать не менее чем пятилетним опытом работы с поднадзорными ЦБ организациями или общественно значимыми хозяйствующими субъектами — «необязательно все время в качестве партнера». Он должен постоянно проходить повышение квалификации. «Это предусмотрено законодательством, но мы хотим законодательно закрепить требование о постоянном повышении по направлениям, которые связаны с проводимыми им проверками. Будь то проверки банков, страховых компаний и так далее», — уточнила представитель ЦБ. Кроме того, у руководителей аудиторских проверок не должно быть фактов несоблюдения требований о независимости аудитора при проведении аудиторской проверки.

Реестр аудиторов

Центробанк принял решение создать реестр, который будет вестись «по аналогии с теми процедурами допуска, которые во множественном количестве ЦБ выполняет в отношении других поднадзорных субъектов». Таким образом, аудиторская компания, чтобы получить право на работу, должна попасть в реестр членов саморегулируемой организации, затем набрать необходимый опыт (если идет речь о вновь создаваемой организации), и уже после этого она вправе обратиться в ЦБ, чтобы быть допущенной к аудиту общественно значимых организаций. Информация о том, кто состоит в этом реестре — какие партнеры, аудиторы и кто от имени компании вправе ставить подпись под аудиторским заключением, — будет публичной.

ЦБ усилит контроль

Регуляторные полномочия Минфина и надзорные полномочия Федерального казначейства в сфере аудита в рамках поправок возьмет на себя Банк России. «Самое сложное здесь — это переходное положение там, где нужно очень четко и аккуратно прописать все темы, связанные с передачей этих полномочий от одного органа к другому, который не входит в систему правительства. Это нетривиальная, юридически значимая задача. Мы это делаем», — подчеркнула представитель ЦБ.





