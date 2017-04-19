«Региональная страховая компания» (РИНКО) объявила о передаче портфеля по страхованию ответственности застройщиков и имущества физических лиц (в том числе бытовой техники и электроники), а также имущества юридических лиц компании «Проминстрах». Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ. Передачу портфеля планируется осуществить в течение 2017 года.

«РИНКО» — одна из четырех компаний, реально работающих на рынке страхования ответственности (остальные три — «Респект», ВСК, НО «Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков») из допущенных к этому виду страхования 19 компаний.

РИНКО всерьез вышла на этот рынок лишь в 2016 году, увеличив сборы в 20 с лишним раз и заняв первое место по объемам: с 630 млн рублей в 2015 году до 8,45 млрд рублей. При этом ни страховых выплат, ни заявленных страховых случаев у компании не было. До 2015 года основным направлением ее деятельности было страхование бытовой техники и электроники в сетевой рознице.

Обездоленные дольщики Страхование ответственности застройщиков могут отменить. Компенсационного фонда долевого строительства едва хватит на десяток недостроенных домов.



В 2015 году страховой портфель РИНКО состоял из страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по договорам долевого участия (70%), страхования имущества физлиц (26%), страхования грузов (3,6%). До марта 2016 года компания имела лицензию на ОСАГО, при этом фактически не осуществляя сборы. Однако 10 марта 2016 года лицензия была отозвана Банком России в связи с добровольным отказом компании от осуществления ОСАГО. Теперь она фактически уходит с рынка вообще, что прогнозировали некоторые участники рынка еще в феврале, подчеркивая, что компания набрала портфель за счет не самых надежных застройщиков и может вскоре «посыпаться».

Не исключено, что уход РИНКО из страхования ответственности застройщиков может быть связан с попытками изменить правила игры на этом рынке: страховщиков хотят оттеснить от этого «сладкого» сегмента рынка и заменить фондом защиты прав дольщиков, который будет создавать и контролировать компенсационный фонд. Каждый застройщик обязан будет внести 1% от стоимости строительства.

Фонд защиты прав дольщиков и подконтрольный ему компенсационный фонд формально начал работу с 1 января 2017 года и уже успел сменить двух руководителей: в феврале им назначена Елена Николаева, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), которую игроки оценивали как человека, хорошо знакомого с рынком недвижимости. Но уже 10 марта руководителем фонда стал гендиректор АИЖК Александр Плутник.

Однако по факту фонда еще нет — нет ни взносов на счет, открытый в банке «Российский Капитал», ни законодательства, регламентирующего его работу. Законопроект, фактически отменяющий обязательность страхования ответственности застройщиков и вменяющий им в обязанность вносить средства в компенсационный фонд, еще только внесен в Госдуму. Тем не менее все четыре страховщика, работающие на этом рынке, всерьез обеспокоены, так как, по задумке Госстроя и АИЖК (авторов идеи), фонд должен полностью заменить существовавшие до того защитные механизмы.

Между тем Банк России уже включил страховую компанию «Проминстрах», которая принимает портфель у РИНКО, в список страховых компаний, которые могут страховать ответственность застройщиков перед дольщиками — 31 марта список был обновлен. До сих пор сборы компании в этом виде страхования составляли менее 0,1% — 649 тыс. рублей в 2015 году и 919 тыс. рублей — в 2016-м, при этом в прошлом году было заключено 32 договора страхования.

По итогам 2016 года компания даже не входила в сотню ведущих страховщиков по размеру собранной страховой премии (743 млн рублей, снижение за год на 35%).

Основные составляющие страхового портфеля компании — автострахование (около 40%, в том числе ОСАГО — 30%, каско — 10%), страхование имущества юрлиц (около 20%) и страхование от несчастных случаев и болезней (10%).

Региональная страховая компания (РИНКО) ООО «Региональная страховая компания» (РИНКО) – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 91-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и третье место по страхованию гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по договорам долевого участия (более 70% страхового портфеля). Услуги компании реализуются посредством более 200 авторизированных сервисных центров по всей России. Компания не имеет филиалов и представлена головным офисом в Москве.