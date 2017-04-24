Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе расследования уголовного дела выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года, незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-Актив» по семи кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 1,14 миллиарда рублей, в виде векселя банка стоимостью более 310,9 миллиона рублей. В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-Актив», что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе Центральным Банком России, на сумму более 1 миллиарда рублей», — говорится в релизе.

По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование уголовного дела продолжается.

В марте 2017 года Мусин был арестован по подозрению в причастности к особо крупному мошенничеству. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

