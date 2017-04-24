Солид Банк ввел новую программу кредитования для бизнеса под залог инвестиционных монет и обезличенных драгоценных металлов — «Золотой стандарт».

Денежные средства могут быть выданы на срок от шести месяцев до пяти лет в размере от 100 тыс. до 20 млн рублей под ставку от 15% годовых. Финансирование предоставляется в виде кредита, а также возобновляемой и невозобновляемой кредитных линий по желанию клиента.

«Кредит может быть предоставлен на любые цели, денежные средства выдаются наличными», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.