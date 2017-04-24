Солид Банк ввел новую программу кредитования для бизнеса под залог инвестиционных монет и обезличенных драгоценных металлов — «Золотой стандарт».

Денежные средства могут быть выданы на срок от шести месяцев до пяти лет в размере от 100 тыс. до 20 млн рублей под ставку от 15% годовых. Финансирование предоставляется в виде кредита, а также возобновляемой и невозобновляемой кредитных линий по желанию клиента.

«Кредит может быть предоставлен на любые цели, денежные средства выдаются наличными», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.

Солид Банк АО «Солид Банк» — средний по размеру активов региональный банк с иностранным капиталом. Кредитная организация ориентирована на работу как с местными предприятиями, так и с физлицами. Основу активов составляет корпоративный кредитный портфель с преобладанием ссуд представителям малого и среднего бизнеса. Банк имеет доступ к обслуживанию бюджетных счетов, а также государственных и федеральных структур. Пассивная база сформирована как депозитами физлиц, так и значительными объемами средств предприятий. Активен на валютном рынке.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются действующий председатель совета директоров Солид Банка и президент Финансового дома «Солид» Владимир Семернин (24,31%) и его дети Анна и Александр Семернины (по 14,84% у каждого), а также японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild (40,00%), в капитале которого присутствуют «дочки» таких крупных зарубежных фининститутов, как Goldman Sachs, Nomura, Deutsche Bank, American International Group, Japan securities Finance (еще почти 41% акций холдинга находится в публичном обращении). Долей в 5,99% Солид Банка владеет Василий Петров — член совета директоров, директор ООО «ПрофАльянс» и бывший сотрудник НК «Роснефть», 0,01% акций — за миноритариями.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 10,95 млрд рублей (207-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,80 млрд, кредитный портфель — 6,79 млрд, обязательства перед населением — 5,96 млрд.