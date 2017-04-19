Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в АйМаниБанке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на общую сумму 9 млрд 384,892 млн рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте АСВ.

Наибольшая сумма недостачи — 8 млрд 763,277 млн рублей — приходится на статью «прочие активы», из которых основную часть занимают требования к Финпромбанку в размере 8 млрд 264,916 млн, уточняет конкурсный управляющий.

Также выявлена недостача в размере 570 млн рублей, которая связана с отсутствием возможности установить местонахождение депозитария, осуществляющего хранение ценных бумаг, принадлежащих банку. Недостача еще на 19,358 млн рублей связана с отсутствием кредитных и обеспечительных договоров, заключенных с физическими лицами. Оставшаяся часть недостачи приходится на основные средства (неотделимые улучшения в арендуемых помещениях) и материальные запасы — 32,257 млн рублей.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии», — подчеркивают в АСВ.

Кроме того, в ходе инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование, оргтехника, мебель) в количестве 10 161 единицы, не учтенное на балансовых счетах АйМаниБанка.

Лицензия у АйМаниБанка была отозвана 5 октября 2016 года. По данным источников, знакомых с ситуацией, и. о. предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин до отзыва лицензии у кредитной организации направлял в ЦБ письмо с вариантами ее спасения. В свою очередь, председатель совета директоров Александр Кашапов на своей странице в Facebook объяснял, что проблемы АйМаниБанка были связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка.

Арбитражный суд Москвы 19 января 2017 года признал банк банкротом.

ЦБ: АйМаниБанк создал видимость обслуживания ссудной задолженности физлиц на 3,9 млрд рублей Временная администрация, назначенная в АйМаниБанк в связи с отзывом его лицензии 5 октября 2016 года, в ходе обследования финансового состояния банка установила низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием компаний с признаками отсутствия реальной деятельности на сумму около 0,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На днях АСВ также сообщило о недостаче на 4,748 млн рублей в банке «Тетраполис», наибольшая часть которой связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по статье «прочие активы» (2,922 млн рублей), а остальная часть приходится на основные средства и хозяйственные затраты, в основном являющиеся неотделимыми улучшениями в арендованных помещениях (1,826 млн).

АСВ заверяет, что осуществляет поиск имущества, в том числе подготовило запросы в адрес контрагентов о возврате денежных средств либо предоставлении документов, подтверждающих отсутствие задолженностей.

Также при проведении инвентаризации в «Тетраполисе» выявлено не учтенное на его балансовых счетах имущество в количестве 655 единиц (мебель, оргтехника, банковское оборудование).

Лицензия у «Тетраполиса» была отозвана 2 сентября 2016 года. В частности, ЦБ вменил банку нарушение «антиотмывочного» законодательства в части своевременного направления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также отмечал, что кредитная организация начала предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов. Тогда же источник Банки.ру рассказал, что «Тетраполис» использовал сложную схему привлечения вкладов с участием организаций-посредников. Собеседник портала не исключал, что у банка могли быть и забалансовые депозиты.



Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 декабря принял решение о принудительной ликвидации банка «Тетраполис».