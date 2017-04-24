Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Хакасского Муниципального Банка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruВВ+» (соответствует рейтингу «A(II)» по ранее применявшейся методологии), говорится в релизе RAEX.
По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.
«Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 = 19,3%, Н1.2 = 12% на 1 апреля 2017 года) и низкая доля кредитов с просроченными платежами (на 1 апреля 2017 года доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле составляет 2,4%). Агентство также положительно оценивает низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (146,3% за первый квартал 2017 года)», — говорится в релизе.
По мнению RAEX, ключевое негативное влияние на рейтинг Хакасского Муниципального Банка оказало ужесточение оценки подверженности банка операционным рискам (с учетом отдельных недостатков в системе контроля за обязательными нормативами и высоких оборотов по счетам учета наличных денежных средств). Негативное влияние на рейтинг также оказала концентрация бизнеса на регионе с низкой инвестиционной привлекательностью.
ООО «КБ «Хакасский муниципальный банк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в г. Абакане. Финансовая организация ориентирована на кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц. Кредитная организация является уполномоченным банком по обслуживанию бюджетных средств г. Абакана.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются крупный местный предприниматель, официальный дилер автомобильных масел ОАО «НК «Роснефть», владелец сети автозаправочных станций Валерий Городилов (66,64%, из которых 8,43% находятся в доверительном управлении ООО «Абаканэнергосбыт»), Комитет муниципальной экономики администрации г. Абакана (31,56%) и Сергей Скрябин (1,80%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 6,88 млрд рублей (254-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,15 млрд, кредитный портфель — 4,25 млрд, обязательства перед населением — 4,02 млрд.