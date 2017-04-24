Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Хакасского Муниципального Банка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruВВ+» (соответствует рейтингу «A(II)» по ранее применявшейся методологии), говорится в релизе RAEX.



По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.



«Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 = 19,3%, Н1.2 = 12% на 1 апреля 2017 года) и низкая доля кредитов с просроченными платежами (на 1 апреля 2017 года доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле составляет 2,4%). Агентство также положительно оценивает низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (146,3% за первый квартал 2017 года)», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, ключевое негативное влияние на рейтинг Хакасского Муниципального Банка оказало ужесточение оценки подверженности банка операционным рискам (с учетом отдельных недостатков в системе контроля за обязательными нормативами и высоких оборотов по счетам учета наличных денежных средств). Негативное влияние на рейтинг также оказала концентрация бизнеса на регионе с низкой инвестиционной привлекательностью.