В апреле банки, кредитующие предприятия малого и среднего бизнеса, заметнее снижали ставки, чем в предыдущем месяце. Это объясняется тем, что 27 марта 2017 года ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 9,75%. Таким образом, по состоянию на 20 апреля 2017 года средняя ставка по кредитам для бизнеса составила 15,73% годовых, что на 0,63 процентного пункта ниже этого показателя на 20 марта.

Индекс Банки.ру по кредитам для малого и среднего бизнеса определяется как средняя ставка по рублевым кредитам в банках из топ-100 по объему портфеля кредитов, выданных предприятиям и организациям.

«Ставки по кредитам МСБ из месяца в месяц продолжают снижаться, за прошедшие два года ставки уменьшились на 2,63 процентного пункта, и тенденции рынка таковы, что можно прогнозировать их дальнейшее снижение», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Ирина Сафронова.

При расчете показателя учитывались ставки всей продуктовой линейки банков, предлагаемые только для новых заемщиков (без учета льготных ставок для действующих клиентов или клиентов с положительной кредитной историей в соответствующем банке).



