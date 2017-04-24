Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности столичного СДМ-Банка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruA» (что соответствует рейтингу «А+(II)» по ранее применявшейся методологии). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «А+(I)» со «стабильным» прогнозом.
Как поясняется в сообщении агентства, поддержку рейтингу оказывают высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 марта 2017 года — 14,4%, значение Н1.1 и Н1.2 составляет 10,7%) и его хороший запас ликвидности. Агентство позитивно оценивает высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля банка и хорошие показатели рентабельности его деятельности (ROE за 2016 год — 23,2%, ROA — 2,8% по прибыли после налогообложения). По-прежнему положительно на рейтинг влияют возможность привлечения банком дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО и низкий уровень принимаемых им валютных рисков.
Давление на рейтинг оказала более консервативная оценка агентством качества активов и стабильности ресурсной базы банка по новой методологии, что в том числе обусловлено неоптимальной срочной структурой ресурсной базы (на 1 марта около 83% средств юрлиц сформировано остатками на расчетных счетах). Агентство негативно оценивает недостаточную сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на долгосрочном горизонте, а также зависимость ресурсной базы от средств физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) как основного источника фондирования.
ПАО «СДМ-Банк» — среднее по размеру активов московское финучреждение. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг и привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады физических лиц (51,3%).
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Анатолий Ландсман (67,02%), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) (15,00%), инвестфонд Firebird Avrora Fund (8,50%), Евгений Малиновский (2,77%), Кира Солнцева (0,12%), председатель правления, член совета директоров Максим Солнцев (0,04%), член совета директоров Анатолий Ридник (0,02%), Александр Телушкин (0,01%). Доля в 6,51% акций приходится на миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 54,81 млрд рублей (90-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,00 млрд, кредитный портфель — 18,14 млрд, обязательства перед населением — 29,89 млрд.