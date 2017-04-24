Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности столичного СДМ-Банка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruA» (что соответствует рейтингу «А+(II)» по ранее применявшейся методологии). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «А+(I)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства, поддержку рейтингу оказывают высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 марта 2017 года — 14,4%, значение Н1.1 и Н1.2 составляет 10,7%) и его хороший запас ликвидности. Агентство позитивно оценивает высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля банка и хорошие показатели рентабельности его деятельности (ROE за 2016 год — 23,2%, ROA — 2,8% по прибыли после налогообложения). По-прежнему положительно на рейтинг влияют возможность привлечения банком дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО и низкий уровень принимаемых им валютных рисков.



Давление на рейтинг оказала более консервативная оценка агентством качества активов и стабильности ресурсной базы банка по новой методологии, что в том числе обусловлено неоптимальной срочной структурой ресурсной базы (на 1 марта около 83% средств юрлиц сформировано остатками на расчетных счетах). Агентство негативно оценивает недостаточную сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на долгосрочном горизонте, а также зависимость ресурсной базы от средств физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) как основного источника фондирования.

