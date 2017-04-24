Среднее значение текущей долговой нагрузки (payment to income, PTI) заемщиков на 1 апреля составило 25,18%, увеличившись с 1 октября 2016-го на 2,47 процентного пункта. Таковы данные обзора долговой нагрузки российских заемщиков по состоянию на апрель-2017 Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, как отмечается в обзоре, отношение остатка долга среднего заемщика к его годовому доходу сократилось на 1,72 п. п. и составило 45,25%.



Разработанная НБКИ методика определения индикаторов сопоставляет информацию о кредитной нагрузке заемщиков (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т. п.) с данными о доходах граждан с рынка труда. Рассчитываемый уровень доходов заемщиков учитывает стаж, профессии и отрасли занятости, а также региональную специфику рынка труда.



Исследование «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков» выпускается два раза в год и предназначено для использования в кредитных подразделениях финансовых институтов для корректировки кредитных политик и для оценки рыночной конъюнктуры.

