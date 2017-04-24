Альфа-Банк начинает оснащать собственные банкоматы устройствами для поддержки операций по картам Visa с бесконтактным интерфейсом Visa payWave. Как подчеркивает банк в своем сообщении, он запускает такой проект первым в России.
До конца 2017 года технологию Visa payWave будет поддерживать около 15% всей банкоматной сети Альфа-Банка. Для удобства клиентов в каждом отделении будет установлен как минимум один банкомат с бесконтактным интерфейсом.
Уточняется, что сегодня в России запускаются 120 обновленных банкоматов с поддержкой технологии Visa payWave, а в течение следующих трех месяцев планируется увеличить количество таких устройств до 180. «Обслуживание клиентов в таком банкомате проходит быстрее благодаря ускорению времени считывания карты и упрощению меню, — отмечают в банке. — При этом обеспечение безопасности трансакций соответствует самым высоким стандартам с обязательным вводом ПИН-кода для всех операций, а карта остается в руках клиента».
Как поясняют в банке, каждая трансакция по бесконтактному интерфейсу сопровождается передачей динамического CVV-кода, уникального для каждой операции. При пользовании бесконтактным банкоматом карту можно даже не доставать из бумажника, а приложить к считывателю сам бумажник. Таким образом, снижается риск компрометации платежных данных карты, размещенных на ее поверхности, и перехвата данных при трансакции, подчеркивают в кредитной организации.
По словам начальника управления развития систем самообслуживания Альфа-Банка Максима Дарёшина, банк рассматривает данную технологию как основу для «новых, еще более интересных функций».
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 376,71 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 350,46 млрд, кредитный портфель — 1 413,60 млрд, обязательства перед населением — 662,95 млрд.