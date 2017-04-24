Альфа-Банк начинает оснащать собственные банкоматы устройствами для поддержки операций по картам Visa с бесконтактным интерфейсом Visa payWave. Как подчеркивает банк в своем сообщении, он запускает такой проект первым в России.

До конца 2017 года технологию Visa payWave будет поддерживать около 15% всей банкоматной сети Альфа-Банка. Для удобства клиентов в каждом отделении будет установлен как минимум один банкомат с бесконтактным интерфейсом.

Уточняется, что сегодня в России запускаются 120 обновленных банкоматов с поддержкой технологии Visa payWave, а в течение следующих трех месяцев планируется увеличить количество таких устройств до 180. «Обслуживание клиентов в таком банкомате проходит быстрее благодаря ускорению времени считывания карты и упрощению меню, — отмечают в банке. — При этом обеспечение безопасности трансакций соответствует самым высоким стандартам с обязательным вводом ПИН-кода для всех операций, а карта остается в руках клиента».

Как поясняют в банке, каждая трансакция по бесконтактному интерфейсу сопровождается передачей динамического CVV-кода, уникального для каждой операции. При пользовании бесконтактным банкоматом карту можно даже не доставать из бумажника, а приложить к считывателю сам бумажник. Таким образом, снижается риск компрометации платежных данных карты, размещенных на ее поверхности, и перехвата данных при трансакции, подчеркивают в кредитной организации.



По словам начальника управления развития систем самообслуживания Альфа-Банка Максима Дарёшина, банк рассматривает данную технологию как основу для «новых, еще более интересных функций».