В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что работа Валерии Гонтаревой на посту главы Нацбанка Украины была крайне успешной, поэтому ее желание уйти восприняли с сожалением.

«Бесспорно, для нас Центробанк — важный партнер в вопросе внедрения политик, необходимых для успеха нашей совместной программы. Мы расстроены по поводу того, что Гонтарева оставляет должность. Гонтарева на своем посту провела ряд смелых мер. Она трансформировала кредитно-денежную политику. Она трансформировала банковский надзор. Она провела глубокую реформу Центробанка как такового, сделав его современным регулятором», — заявил глава регионального представительства МВФ на Украине Жером Ваше в интервью интернет-изданию «Левый берег».

По его словам, многие из этих реформ были сосредоточены в тех областях, где доминировали интересы определенных групп. «И теперь, когда мы уже обращаем взгляд в прошлое, мы еще раз убеждаемся, насколько важными были эти реформы», — подчеркнул он.

«Но если мы говорим о будущем Центробанка, то для нас важно, чтобы руководство НБУ оставалось независимым и настроенным на внедрение верных инициатив. Это означало бы продолжение тех мероприятий, которые проводились ранее», — отметил Ваше.

Ранее сообщалось, что Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Верховная рада может уволить главу Нацбанка по представлению президента. Между тем пока Петр Порошенко не подал соответствующее предложение.