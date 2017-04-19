На портале Банки.ру заработала горячая линия Хоум Кредит Банка. С ее помощью клиенты могут задать любые вопросы о продуктах непосредственно сотрудникам кредитной организации через простую форму прямо на Банки.ру.

Отвечать на вопросы клиентов будут директор по клиентскому сервису Хоум Кредит Банка Дмитрий Маслов и ведущий специалист управления сохранения и поддержки клиентов Дарья Титова.

Дмитрий Маслов как директор по клиентскому сервису отвечает за то, чтобы клиенты банка были довольны. С 2016 года он одновременно является финансовым примирителем Хоум Кредит Банка. Финансовый примиритель защищает интересы клиентов, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, и делает так, чтобы любую проблему клиента решили максимально быстро и справедливо.

Дарья Титова пришла в Хоум Кредит Банк в 2012 году и с тех пор все время работает в клиентском сервисе. Ее предыдущий опыт работы был связан с сопровождением гражданских дел в одном из российских судов. Полученные знания в сфере защиты интересов различных людей она с успехом применяет на своей нынешней позиции в банке.

«Портал Банки.ру чрезвычайно популярен среди наших клиентов. Поэтому им будет удобно задавать нам вопросы напрямую непосредственно на портале. Мы будем отвечать максимально открыто и оперативно. Это общение поможет нам стать лучше», — сказал Маслов.

Вопрос специалисту можно сформулировать в специальной онлайн-форме, нажав на значок «Задать вопрос».



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