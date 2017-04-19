На портале Банки.ру заработала горячая линия Хоум Кредит Банка. С ее помощью клиенты могут задать любые вопросы о продуктах непосредственно сотрудникам кредитной организации через простую форму прямо на Банки.ру.
Отвечать на вопросы клиентов будут директор по клиентскому сервису Хоум Кредит Банка Дмитрий Маслов и ведущий специалист управления сохранения и поддержки клиентов Дарья Титова.
Дмитрий Маслов как директор по клиентскому сервису отвечает за то, чтобы клиенты банка были довольны. С 2016 года он одновременно является финансовым примирителем Хоум Кредит Банка. Финансовый примиритель защищает интересы клиентов, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, и делает так, чтобы любую проблему клиента решили максимально быстро и справедливо.
Дарья Титова пришла в Хоум Кредит Банк в 2012 году и с тех пор все время работает в клиентском сервисе. Ее предыдущий опыт работы был связан с сопровождением гражданских дел в одном из российских судов. Полученные знания в сфере защиты интересов различных людей она с успехом применяет на своей нынешней позиции в банке.
«Портал Банки.ру чрезвычайно популярен среди наших клиентов. Поэтому им будет удобно задавать нам вопросы напрямую непосредственно на портале. Мы будем отвечать максимально открыто и оперативно. Это общение поможет нам стать лучше», — сказал Маслов.
Вопрос специалисту можно сформулировать в специальной онлайн-форме, нажав на значок «Задать вопрос».
Раздел модерируется представителями банка. Обратите внимание: вопросы, которые не относятся к Хоум Кредит Банку, будут удаляться.
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 222,85 млрд рублей (39-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 53,45 млрд, кредитный портфель — 172,83 млрд, обязательства перед населением — 142,88 млрд.